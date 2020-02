Bei einer Frau in Ammern lief die Autowäsche aus dem Ruder: Sie gab Gas und letzte sich. (Symbolbild)

Ammern. Eine Frau in Ammern hat in der Waschanlage aus Versehen Gas gegeben. Mit schlimmen Folgen.

Autowäsche missglückt 73-Jähriger in Ammern

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Autowäsche missglückt 73-Jähriger in Ammern

Statt eines sauberen Autos hat eine 73-Jährige nun einen verletzten Fuß: Eine Frau hat am Donnerstagnachmittag in Ammern, bei dem Versuch ihr Auto zu waschen, Gas gegeben und ist durch die Waschanlage gerast.

Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau ihr Auto in der Waschbox abgestellt und wollte aussteigen, als ihr Auto plötzlich losrollte. Der Fuß der Frau war schon in der geöffneten Tür, die Frau erschrak und trat aufs Gaspedal. Das Auto raste unkontrolliert durch die Waschbox und wurde von dem Tor der Anlage gestoppt. Die Frau erlitt Verletzungen an Bein und Fuß, zur Schadenshöhe liegen keine Angaben vor.