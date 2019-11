AWO Großengottern besteht seit 30 Jahren

Der Ortsverband der Arbeiterwohlfahrt in Großengottern dürfte der erste in den neuen Bundesländern gewesen sein. Er wurde gegründet, als das Land noch DDR hieß und weder ein AWO-Landes -noch ein Kreisverband existierte. Am 9. Dezember, dem 30. Jahrestag der Gründung, gibt es dazu ein große Feier im Bürgerhaus.

Während gerade einmal einen Monat nach dem Fall de Mauer überall Euphorie herrschte und noch kaum jemand wusste, was mit der DDR werden würde, entschloss man sich in Großengottern zum Handeln. „Wir wussten nicht, ob und wie es mit der Volkssolidarität weitergeht“, erinnert sich Thomas Karnofka. Der Ort habe nach der Maueröffnung schnell gute Verbindungen nach Reichensachsen geknüpft.

Dort habe es einen regen AWO-Ortsverband mit Günter Rüppel an der Spitze und auch einen aktiven Kreisverband gegeben. Schnell sei es zu gegenseitigen Einladungen und Besuchen gekommen. Und dann kurzentschlossen zur Gründung des ersten Ost-Ortsverbands mit stolzen 180 Mitgliedern, die bis zum Frühjahr 1990 der AWO beitraten.

Evelyn Karnofka wurde am 9. Dezember 1989 zur ersten Vorsitzenden in einem neunköpfigen Vorstand gewählt. Ihr folgte nach zwei Jahren Hannelore Appenrodt. Vor 15 Jahren übernahm dann die heutige Vorsitzende Ruth Berthold die Leitung. Gemeinsam mit weiteren AWO-Urgesteinen wie Johanna Boberg, Horst Schömpf und Thomas Karnofka, der viele Jahre auch Bürgermeister im Ort war, erinnerten sie sich nun an die turbulenten Zeiten. Denn zur Vorbereitung des Jubiläums waren Claudia Zanker und Constanze Stollberg-Ho vom AWO-Landes- und Regionalverband zum wöchentlichen Treffen in der Bahnhofstraße gekommen.

„Reichensachsen hat uns sehr unterstützt“, lobt Thomas Karnofka. Neue Räume fand der Ortsverband, als die Kinderkrippe in der Bahnhofstraße zumachte. „Wir mussten ja irgendwo hin, wir standen praktisch der Straße“, erinnert sich augenzwinkernd Hannelore Appenrodt. Bis heute können sie kostenfrei genutzt werden. Wöchentlich treffen sich dort die AWO-Mitglieder, aber auch die Landfrauen. 46 Mitglieder hat der Verband heute noch. Die offiziellen Kontakte nach Hessen seien eingeschlafen, „aber auf privater Ebene gibt es sie noch“, weiß Thomas Karnofka.

In der ehemaligen Kinderkrippe in der Bahnhofstraße hat die AWO in Großengottern ihren Treffpunkt. Foto: Klaus Wuggazer

Dass die AWO bis heute mehr ist als nur ein Treffpunkt im Ort, unterstrich Gründungsmitglied Horst Schömpf. „Die drei F sind unsere Eckpunkte: Fahrten, Feiern, Freizeitgestaltung.“ Buchstäblich ganz Europa habe man im Lauf der Jahre bei Reisen erkundet und mit dem ungarischen Fertőrákos eine rege Partnerschaft gepflegt. Auch eine Essensversorgung und eine Kleiderkammer habe man in den Räumen in der Bahnhofstraße schon angeboten. Gefeiert wird heute auch noch. etwa zum Fasching oder zum Frauentag. Auch die früher über die Woche verteilte Arbeit in Gruppen – Basteln, Handarbeit, Kartenspielen – gibt es noch, aber nun finde jetzt alles parallel bei den Donnerstags-Treffen statt.

„Wie sich das alles entwickelt hat, das ist schon eine tolle Geschichte“, sind sich die Gründerväter und -mütter einig. Der mangelnde Nachwuchs ist dennoch dasselbe Problem, das fast alle anderen Gruppen auch haben. Man könne ja über eine Fusion mit Altengottern zumindest nachdenken, meinte Stollberg-Ho

Am Montag, 9. Dezember um 14.30 wird es im Gotterschen Bürgerhaus einen Generationen-Nachmittag geben. Geplant ist ein Programm nicht nur für Senioren, sondern auch von und für Kindergärten aus der Region samt dem AWO-Kinderheim Altengottern. „Wir wollen an diesem Tag Jung und Alt zusammenbringen“, sagt Constanze Stollberg-Ho. Denn das 30-jährige sei ein ganz besonderes Datum in dem Jahr, in dem die AWO ihr 100-jähriges Bestehen feiert.