„Azubis wählen heute die Betriebe aus, nicht umgekehrt“

Viele Unternehmen klagen seit Jahren über mangelnden Nachwuchs. Im Handwerk scheint das Problem besonders gravierend zu sein. Zwar sind die Auftragsbücher prall gefüllt, aber immer weniger Schulabgänger wollen Bäcker, Klempner oder Zimmermann werden. Um die motivierten Jugendlichen, die doch ins Handwerk wollen, für sich zu gewinnen, müssen sich Firmen einiges einfallen lassen. „Gute Auszubildende im Handwerk zu finden, ist nicht leicht“, sagt Anja Häßler aus Mühlhausen in unserem Interview. Sie berät Unternehmen täglich in Fragen der Mitarbeiterbindung und Teamentwicklung.

Warum hat das Handwerk einen so schlechten Stand bei jungen Leuten?

Es fehlt an Anerkennung für das Handwerk und Wertschätzung für berufspraktische Ausbildung und Arbeit. Besonders ärgerlich ist es für Firmen dann, wenn die Jugendlichen die Ausbildung abbrechen. Laut aktuellem Berufsbildungsbericht wurde im Jahr 2017 jeder vierte Ausbildungsvertrag vorzeitig gelöst. Als Grund für den Ausbildungsabbruch gaben viele Jugendlichen an, sich in ihrem Betrieb nicht wohlzufühlen. Generationenkonflikte, unterschiedliche Positionen, Vorstellungen und Verhaltensmuster können Ausbildungsverhältnisse belasten. Nicht bearbeitete Differenzen, Konflikte und Missverständnisse können zu vorzeitigen Abbrüchen in der Ausbildung führen.

Was können die Betriebe tun?

Die größte Herausforderung für die Zukunft ist es wohl, die Erfahrung der Alten mit jungem Wissen zu koppeln. Einige Chefs sehen sich immer noch als wichtigstes Glied in der Firmenkette.

Sind sie das nicht?

In einer Welt mit ständigem Zugang zu allen möglichen Informationen kann jeder auf seinem Gebiet führend sein. Um auf solches Wissen Zugriff zu erhalten, muss eine Kultur der Offenheit und Hilfsbereitschaft geschaffen werden. Jeder im Team muss sich in Zukunft als integraler Teil der Entscheidung beziehungsweise der Lösung sehen, um seinen Arbeitgeber für die Herausforderungen der Zukunft fit zu machen.

Müssen Unternehmer umdenken?

Die neue Azubi-Generation stellt viele Chefs vor ein Rätsel. Dies lädt zu zweierlei Umdenken ein: Erstens kann daraus folgen, dass Generation Internet beziehungsweise die Generation X und Y womöglich viel fähiger ist, in einer komplexen Welt effektiv zu führen, als so manche derzeitige Führungskraft. Zweitens sollten Führungskräfte nicht davor zurückschrecken, sich durch das Wissen und die Fähigkeiten der jungen Generation bereichern zu lassen und von ihr zu lernen, vor allem in digitalen Belangen.

Das fällt den meisten Chefs, die zumeist selbst die Ausbilder sind, sicher schwer?

Die Rolle der Ausbilder hat sich verändert und der Spruch „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ ist längst überholt. Ausbilder sind Lernbegleiter und Berater. Sie müssen über eine positive Grundeinstellung verfügen sowie empathisch, kooperations- und kommunikations- und konfliktfähig sein. Wo die Stimmung gut sei, spielt Fachkräfte- und Nachwuchsmangel oft keine Rolle.

Mit welchen Argumenten können Handwerksbetriebe beim Nachwuchs punkten?

Ein guter Ruf ist für Betriebe ein besonders schlagkräftiges Argument im Werben um neue Azubis. Wenn ein Jugendlicher mit Stolz verkündet, wo er seine Lehre beginnt, dann ist der Grundstein gelegt. Entscheidend ist eine gute und nachhaltige Ausbildung, die sich lohnt weiterzuempfehlen. Mitarbeiter und Auszubildende berichten von der guten Ausbildung oftmals im Freundes- und Bekanntenkreis. Viele Firmen rekrutieren auf diese Weise regelmäßig ihre neuen Lehrlinge.

… die nach der Ausbildung auch übernommen werden?

Wer Azubis an seinen Betrieb binden will, sollte frühzeitig Perspektiven besprechen und ein Übernahmegespräch rechtzeitig durchführen. So erlebt der Azubi, dass Sie sich Gedanken um ihn machen und die Zukunft mit ihm planen. Die jungen Leute wollen ernst genommen werden und wünschen sich den Umgang auf Augenhöhe. Sie sind anders aufgewachsen und anders erzogen und sie sind es gewohnt, nach ihrer Meinung gefragt zu werden.

Was gibt es dabei zu beachten?

Dazu zählt ein fester und direkter Ansprechpartner im Betrieb, der mit den Azubis im Dialog steht und sich Zeit für regelmäßige Feedbackgespräche nimmt. Ich bin überzeugt, wenn wir nicht kommunizieren, wie die Azubis wirken und was nicht gut ankommt, wird sich nichts ändern. Dazu gehört auch, dem Nachwuchs zu erklären, warum Aufgaben wichtig sind und warum sie mit Sorgfalt erledigt werden müssen.

Gemeinsam mit dem Bildungsträger Handwerk und Bildung aus Sondershausen und dessen Projektleiterin Julia Riese entwickelt und begleitet Anja Häßler den Bildungsgang „Der Azubi-Coach im Handwerk!“, das Ausbildungsverantwortliche befähigt, soziale Kompetenzen zu entfalten und zu fördern. Hierzu findet der kostenfreie 2. Fachtag „Zukunft im Handwerk“ am Dienstag, 4. Februar, 10 Uhr, in der Cruciskirche in Sondershausen statt. Eingeladen sind Fach- und Führungskräfte im Handwerk aus der Region Unstrut-Hainich und Kyffhäuserkreis, Firmeninhaber und Mitarbeiter kleiner- und mittelständischer Handwerksbetriebe mit Interesse an einem Veränderungsprozess und Nachwuchsorientierung. Neben dem gemeinsamen Erfahrungsaustausch, Vorträgen und Workshops werden auch Forschungsergebnisse aus Befragungen mit Handwerksbetrieben aus der Region vorgestellt. Anmeldung per Mail an: info.habi@ t-online.de