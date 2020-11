Lichtblick für die Weihnachtszeit in Bad Langensalza: Wenn es die Corona-Situation im Dezember zulasse, könnten einige örtliche Gastronomen spontan eine Art Weihnachtsmarkt auf die Beine stellen. Darüber informierte der Vorsitzende des Gewerbevereins, Christian König.

Der Verein hatte diese Woche sowohl den Weihnachts- und den Pfefferkuchenmarkt abgesagt. „Wir dürfen uns nicht belügen und müssen ehrlich sein“, sagt König. Unter den jetzigen Bedingungen seien die Märkte nicht machbar. Man habe mit der Stadt zwar noch nach Lösungen gesucht – allein mit regionalen Akteuren. „Wir scheuen uns nicht vor Arbeit, aber uns war schnell klar, dass wir das nicht stemmen können. So schlimm das auch ist“, informiert er. Laut König nutzen die Gastronomen der Stadt jetzt die teilweise Ruhezeit für sich. Denn die Gaststätten und Bars mussten nach der neuen Corona-Verordnung wieder schließen, Lieferdienste sind noch erlaubt. „In den vergangenen Wochen ging alles komprimiert zu“, verweist er auf den Stress der Gastronomen in den vergangenen Wochen. Im Dezember wolle man erneut zusammen mit Gastronomen und Händlern überneut überlegen. „Etwas Würstchen und Glühwein kriegen wir last minute noch hin“, so König.