Bad Langensalza: VIP-Veranstaltung beim Heimspiel des Thüringer HC

Bad Langensalza. Der Thüringer HC und der BVMW laden zur VIP-Veranstaltung in die Salza-Halle in Bad Langensalza ein. Das sind die Fakten.

Auf den VfL Waiblingen treffen die Handballerinnen des Thüringer Handballclub (THC) am Mittwoch, 15. März, beim Spiel in der ersten Handball-Bundesliga. Zu diesem Anlass laden der Thüringer HC und der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW) für 18 Uhr zur VIP-Veranstaltung in die Salza-Halle in Bad Langensalza ein. Tickets kosten für BVMW-Mitglieder 30 Euro, für alle anderen 55 Euro.

Die Veranstaltung beginnt mit einer Besichtigung der Salza-Halle, und es findet ein Gespräch mit THC-Trainer Herbert Müller statt. Der BVMW und der Club der 1000 werden präsentiert. Das Spiel wird um 19.30 Uhr angepfiffen und von VIP-Plätzen geschaut.

Im Anschluss an die Partie findet ein Sponsorenabend statt.