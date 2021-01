Bad Langensalzaer Verband investiert Millionen für Wasser und Abwasser

Ende 2021 soll aus den Wasserhähnen in und um Bad Langensalza kalkarmes Fernwasser fließen. Das hat Matthias Reinz, Vorsitzender des Verbandswasserwerks Bad Langensalza und des Abwasserzweckverbandes Mittlere Unstrut, kürzlich bekräftigt. Für die nötigen Bauarbeiten nimmt das Wasserwerk in diesem Jahr noch einmal mehr als zwei Millionen Euro in die Hand. Auch Fördermittel zählen dazu. Dies ist mit Abstand der größte Posten im Wirtschaftsplan 2021.

Die annähernd deckungsgleichen Versorgungsgebiete beider Verbände umfassen knapp 30 Gemeinden in den Landkreisen Unstrut-Hainich, Gotha und Sömmerda. Entsprechend viele Menschen werden von der Umstellung profitieren. Der überwiegende Teil der Gemeinden sprach sich dafür aus, das Wasser künftig nicht mehr aus den Brunnen in Bad Tennstedt und am Golken zu beziehen, sondern die Ohratalsperre anzuzapfen. Dafür werden Wasserleitungen vom Ascharaer Kreuz bis zum Hochbehälter Roter Berg nördlich von Bad Langensalza sowie zwischen Gräfentonna und Herbsleben gebaut.

Eine gute Million Euro will das Wasserwerk in verschiedene Ortsnetze investieren. Geplant sind für dieses Jahr großflächige Bauarbeiten in Kleinwelsbach und Nägelstedt. In Burgtonna soll an der Ortsdurchfahrt gearbeitet werden, in Gräfentonna am Löwenberg. In Kirchheilingen stehen Arbeiten in der Langensalzaer Straße an, in Thamsbrück am Stadtgraben. In Bad Langensalza soll in der Ostsiedlung und im Homburger Weg Hand angelegt werden. Für den Homburger Weg hatte Matthias Reinz in seiner Funktion als Bürgermeister bereits die Straßensanierung angekündigt, die gemeinsam mit dem Vorhaben des Wasserwerks über die Bühne gehen soll.

Nicht nur am Trinkwassernetz, auch an den Abwasserkanälen soll gearbeitet werden. In einigen Orten wird das in einem Arbeitsgang erledigt. Etwa an den genannten Stellen in Thamsbrück und Gräfentonna. In Kleinwelsbach, Nägelstedt und in der Bad Langensalzaer Ostsiedlung werden Trennsysteme für Schmutz- und Regenwasser in die Erde gebracht. Weiter geht es mit den Arbeiten in der Erfurter Straße in Gebesee. Investieren will der Abwasserverband darüber hinaus am Anger in Kleinballhausen, am Förderzentrum in Bruchstedt, im Bereich Weite Gasse, Rinne und Schäferei in Schönstedt, in der Gartenstraße und Pfaffenhöfer Straße in Ballstädt sowie in der Jüdengasse und am Riedsgraben in Bad Langensalza.

Unterm Strich werden vom Abwasserzweckverband 3,8 Millionen Euro in die Abwassernetze investiert, teils mit und teils ohne öffentliche Förderung. Weitere 2,3 Millionen Euro fließen in das Herzstück der Infrastruktur – die Kläranlagen. Unter anderem wird davon die Erweiterung des Betriebsgebäudes in Bad Langensalza finanziert.