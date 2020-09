Bad Langensalza. Die Feuerwehr Bad Langensalza hat in der Herberge am Forsthaus Thiemsburg die Feuerbekämpfung mit Menschenrettung geprobt.

Ein Brand ist in der Herberge am Forsthaus Thiemsburg simuliert worden. 20 Kräfte der Bad Langensalzaer Feuerwehr waren am Donnerstagabend am Nationalparkzentrum Hainich im Einsatz.