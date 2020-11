Bad Tennstedt: Ratsbegehren zu Sportplatz-Verkauf gescheitert

Mit ihrem Antrag auf ein Ratsbegehren zum Sportplatz-Verkauf in Bad Tennstedt sind Klartext/ Sportverein, SPD und Linke gescheitert. Mit siebenmal Ja und sechs Enthaltungen von CDU und Interessengemeinschaft (IG) bekam dieser am Donnerstagabend nicht die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit.

Ziel von Klartext/ Sportverein, SPD und Linke war, die Bürgerbeteiligung mit dem Ratsbegehren rechtlich bindend zu gestalten. Toralf Emmrich (Klartext) hatte vor der Abstimmung noch einmal auf die kontroverse Situation verwiesen, denn die bisherigen Beschlüsse zum Sportplatz-Verkauf waren sehr knapp. „Ist das nicht der Moment, in dem wir uns als Stadträte zurücknehmen und die Bürger entscheiden lassen sollten?“, sagte er.

Die IG indes sah das anders. „Wir sind vom Bürger gewählt, um Entscheidungen zu treffen und können das nicht an den Bürger zurückgeben“, erklärte Patrick Leibing für die Fraktion. Das Ratsbegehren sei zwar ein gutes Mittel, aber in diesem Fall sei die Zeit zu kurz.

Denn eine Investgesellschaft will auf dem alten Sportplatz einen neuen Markt bauen, in dem Rewe Mieter sein soll. Die Supermarktkette, die jetzt am alten Schützenplatz ansässig ist, würde damit 2024 umsiedeln.

Jetzt hat der Beschluss vom 30. Oktober weiter Bestand. Klartext/ Sportverein, SPD und Linke hatten sich gegen den Verkauf ausgesprochen und damit IG und CDU mit 8:7 überstimmt.