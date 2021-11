Bariton sucht Duettpartner aus der Region Bad Langensalza

Marc Marshall gibt am 3. Dezember in Bad Langensalza ein Konzert.

Bad Langensalza. Der Bariton Marc Marshall möchte beim Konzert am 3. Dezember mit jemandem aus der Region gemeinsame musizieren.

Marc Marshall macht bei seiner Weihnachtstournee mit dem Titel „Liebe, Frieden, Respekt“ am Montag, 13. Dezember, in Bad Langensalza Station. Begleitet wird der Bariton am Flügel von René Krömer, der noch als Pianist von Udo Jürgens in Erinnerung ist. Das Konzert in der Gottesackerkirche beginnt um 19.30 Uhr.

In jeder Tourstadt möchte Marc Marshall mit jemandem aus der Region in einem Duett musizieren. Daher sucht er auch im Unstrut-Hainich-Kreis Erwachsene, Kinder und Jugendliche, die gerne singen oder ein Instrument spielen. „Es wäre wunderschön, wenn sich viele mit ihrem Lieblingslied zur Weihnacht bei mir melden“, sagt Marshall.

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bewerbungen werden per Video erwünscht, die per E-Mail an info@mw-promotion.de gesendet werden können.