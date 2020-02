In Struth in der Gemeinde Rodeberg sollen gleich an zwei Stellen Eigenheime gebaut werden können.

Struth. Zwei kleine Eigenheimgebiets sind an der Lengenfelder Straße und Unterm Kirchberg in Struth vorgesehen.

Baugebiet in Struth entsteht

Ein kleines neues Baugebiet entsteht in Struth in der Gemeinde Rodeberg. Der Gemeinderat leistete jetzt die entsprechende Vorarbeit und beschloss, den Bürgermeister die entsprechende Satzung ändern zu lassen.

Drei Einfamilienhäuser könnten an der Landstraße in Richtung Kloster Zella / Lengenfeld unterm Stein, nahe dem Bildstock, entstehen. Es gebe bereits Interessenten.

Das Gebiet sei schon katastermäßig vermessen, lag bisher aber im Außenbereich, in dem noch keine Bebauung möglich war. Es grenzt aber an bebautes Gelände, ist von einer Straße aus erreichbar. Die Erschließung sei gesichert, so dass das Gebiet bebaut werden könne, begründete die Verwaltung.

Bereits Ende des Jahres soll im Wohngebiet Unterm Kirchberg im Dorfzentrum gebaut werden. Dort sind nach Aussage des Bürgermeisters bereits alle Bauplätze vergeben. Mit Entstehen des neuen Wohngebiets muss nach Aussage von Klaus Zunke-Anhalt (CDU) auch die Kläranlage Saurasen ertüchtigt werden. Er rechnet mit einer Investition von 1,2 Millionen Euro durch den Eigenbetrieb. Perspektiv soll daran das ganze Dorf angeschlossen werden, so dass die Kleinkläranlagen in spätestens fünf Jahren aus dem Dorfbild verschwinden, so Zunke-Anhalt. Dann müsse aber noch eine Lösung für Eigenrieden gefunden werden.