Mühlhausen. 59 Aussteller aus vielen Branchen werben am Samstag in Mühlhausen um neue Mitarbeiter.

In Mühlhausen ist am Samstagvormittag die Messe „Beruf.Bildung.Karriere.“ in der Sporthalle der Beruflichen Schulen in Görmar gestartet. 59 Aussteller werben noch bis 15 Uhr um Fachkräfte, Auszubildende, Minijobber, Studenten und Quereinsteiger.