Bläsermusik im Advent in Bad Langensalza

Adventlich eingestimmt verließen am Samstagabend die etwa 100 Konzertbesucher die Gottesackerkirche St. Trinitatis in Bad Langensalza. Dort hatten sie das Bläserkonzert eines Projektchores gehört, welches der Erfurter Landesposaunenwart der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland, Matthias Schmeiß, mit Musikern der Posaunenchöre Bad Langensalza, Leinefelde-Worbis, Heiligenstadt, Sondershausen, Bad Tennstedt und Erfurt in zwei gemeinsamen Proben vorbereitet hatte.

Im Mittelpunkt des abwechslungsreichen Programmes standen bekannte Adventslieder, wie „Macht hoch die Tür“ oder „Tochter Zion“, bei welchen die Gäste zum Mitsingen eingeladen waren. Darüber hinaus erklangen Werke von Johann-Sebastian Bach, Andreas Hammerschmidt, Engelbert Humperdinck und Georg-Friedrich Händel, dessen La Paix aus der Feuerwerksmusik den festlichen Auftakt bot.

Der Bad Tennstedter Pfarrer Steffen Pospischil, der Obmann des Mitteldeutschen Posauenwerkes ist, las zwischen den Stücken besinnliche und nachdenkliche Texte, die zugleich die Verbindung zu den einzelnen Stücken, wie dem Lied „Wie soll ich dich empfangen“ und Bachs Vertonung des „Sicut locutus est“ aus dem Magnificat waren. Schließlich erklang alpenländische Weihnachtsmusik ebenso, wie das zeitgenössische Stück „Best Memories“ des bayrischen Komponisten Dieter Wendel, der schon viele Stücke für Posaunenchöre komponiert hat.

Die 17 Laienmusiker und -musikerinnen waren mit großer Begeisterung bei der Sache und hatten viel Freude daran, die Konzertbesucher mit ihrer Musik auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Die Zuhörer dankten es den Akteuren mit langem Beifall und waren am Ende voll des Lobes über ein sehr gelungenes Konzert.