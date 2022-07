Bothenheilinger Kindergarten wurde bei Großbrand evakuiert

Bothenheilingen. Der Bothenheilinger Kindergarten „Kleine Strolche“ wurde bei dem Großbrand in der vergangenen Woche evakuiert. Was Erzieher und Kinder erlebt haben.

Nach dem Großbrand von Bothenheilingen, bei dem ein Vierseithof samt Wohnhäusern und Tischlerwerkstatt völlig zerstört und eine Scheune sowie der Anbau eines Wohnhauses abbrannten, wollen die Kinder der Johanniter-Kita „Kleine Strolche“ allen Rettern Danke sagen.

Gut eineinhalb Wochen ist es her, dass die Kindergartenkinder durch laute Rufe im Flur und Sirenengeheul auf der Straße aus dem Mittagsschlaf gerissen wurden. Wie Kita-Leiterin Bianca Schilling erinnert, hätten an dem Tag, als das Feuer im Ort wütete, alle Kinder gegen 13 Uhr geschlafen. Ihre Kollegin habe im Schlafraum unterm Dach nach den Kindern geschaut, die 48-jährige Leiterin habe am Computer gearbeitet.

Beim Blick aus dem Dachfenster habe Schilling dicken Qualm aus einem Dach in der Nachbarschaft gesehen. Flammen hätten da bereits aus dem Dachfürst gezüngelt. Kurz darauf habe die 48-jährige schnelle Schritte im Treppenhaus gehört, jemand hätte sehr laut gerufen: „Bianca, du musst mit den Kindern raus!“ Zügig seien die Kinder dann geweckt worden. „Ich habe nur noch gerufen ‘aufstehen, aufstehen, es brennt, es brennt’“, sagt Schilling. Im ersten Moment habe sie nicht gewusst, wohin. Um die Kinder in Sicherheit zu bringen, habe der Bothenheilinger Malermeister Ralf Beck prompt reagiert und Aufenthaltsräume der Firma angeboten.

Kinder arbeiten Erlebtes mit Bildern auf

Schilling sagt, sie selbst habe in diesem Moment nur noch funktioniert, geistesgegenwärtig Kekse und einige Flaschen Wasser in die Tasche gesteckt, dann sei der Tross auch schon losgelaufen. Als die Kinder in Sicherheit waren, sei ihr eingefallen, dass sie keine Nachricht an die Eltern an der Tür der Einrichtung hinterlassen habe. Immer mehr Feuerwehren und Retter hätten sich in diesem Moment in den Straßen von Bothenheilingen positioniert, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen.

Zurück am Kindergarten, um die Nachricht zu hinterlassen, sei bereits die Stromversorgung zusammengebrochen. Weil zu diesem Zeitpunkt niemand gewusst habe, ob am darauffolgenden Tag überhaupt eine Betreuung möglich ist, habe man sofort nach einer Übergangslösung geschaut und den Johanniter-Kindergarten in Herbsleben in Betracht gezogen. Laut Kita-Leiterin Schilling werde es wohl noch eine Weile dauern, bis die Kinder das Erlebte und Gesehene verarbeitet haben. Man spreche mit den Kindern viel über den Brand und diese würden ihre Eindrücke mit gemalten Bildern aufarbeiten.