Boxen informieren über Ausbildung in Betrieben des Unstrut-Hainich-Kreises

Unstrut-Hainich-Kreis. Das Landratsamt übergibt Materialien zur Berufsorientierung an alle Regelschulen im Kreis.

Azubi-Boxen sollen eine Brücke bauen zwischen heimischen Unternehmen und ihren möglichen Auszubildenden. Die ersten dieser Boxen wurden nun vom Fachdienst Jugend und Bildung des Kreises an Schulvertreter übergeben. Die kamen von den Gemeinschaftsschulen Rodeberg und Südeichsfeld, vom Schulzentrum Janosz Korczak, dem Evangelischen Schulzentrum sowie den Regelschulen Unstruttal, Thomas Müntzer und Forstberg. Alle weiteren Regel- und Gemeinschaftsschulen im Kreis erhalten die Materialien in den kommenden Wochen, teilte das Landratsamt mit.

Die Boxen enthalten konkrete Aufgaben zu Ausbildungsberufen, an denen Schülerinnen und Schüler sich ausprobieren können. Ergänzt werden sie mit Videos, in denen Auszubildende über ihre täglichen Aufgaben und die Voraussetzungen für ihre Lehrstelle berichten. Von denen gibt es in der Region viele, auch noch nicht besetzte: Rund 350 Ausbildungsplätze und Praktika stehen derzeit in der Jobbörse des Regionalmanagements Nordthüringen zur Verfügung. Diese Börse dient auch dazu, junge Leute in der Region zu halten und ihnen hier eine berufliche Perspektive zu bieten.

Sogenannte VR-Brillen ergänzen die Berufsorientierungsinitiative des Landratsamtes. Mit denen können Schüler virtuell eintauchen in Handwerksbetriebe, den Berufsalltag bei der Feuerwehr und Polizei miterleben, Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeunternehmen begleiten oder hinter die Kulissen von Handelsunternehmen blicken.

Die Brillen gibt es im Bildungsmedienzentrum des Kreises, Telefon: 03601/42 70 70 oder per Mail: medienzentrum@unstrut-hainich-kreis.de