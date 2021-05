Brand in Obdachlosenunterkunft in Mühlhausen

Mühlhausen Eine Anzeige wegen Brandstiftung wurde aufgenommen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

In der Nacht vom 15.05.2021 zum 16.05.2021 wurde ein Brand in der Obdachlosenunterkunft in Mühlhausen gemeldet. In einem der Appartements kam es zu einem Schwelbrand, weil offenbar eine mobile Herdplatte nicht ordnungsgemäß benutzt wurde.

Beim Eintreffen der Polizei am Brandort hatten alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Verletzt wurde daher zum Glück niemand. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund. 1000 EUR.

