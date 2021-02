Britische Mutante im Unstrut-Hainich-Kreis nachgewiesen

Michael Puderbach ist Ärztlicher Direktor am Hufeland-Klinikum in Bad Langensalza.

Die sogenannte britische Mutante des Corona-Virus ist im Unstrut-Hainich-Kreis angekommen. Bei drei Testproben, die vom Hufeland-Klinikum in ein Labor geschickt wurden, sei per Gen-Sequenzierung diese hochansteckende Variante nachgewiesen worden, sagten Klinik-Geschäftsführer Jens Kopp und der Ärztliche Direktor am Standort Bad Langensalza, Michael Puderbach. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.