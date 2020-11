Broschüre zum Neuen Friedhof

Bei Experten gilt der Neue Friedhof in Mühlhausen als gartenkünstlerisch bedeutendste Friedhofsanlage in Thüringen

In der Tourist-Information Mühlhausen gibt es die kostenlose Broschüre „Neuer Friedhof Mühlhausen“. Dieser ist 2021 Außenstandort der Bundesgartenschau in Erfurt. Gefertigt wurde er 1928 und 1929 nach Entwürfen des städtischen Baurates Theodor Huß, heißt es in der Mitteilung. Bei Experten gilt er als gartenkünstlerisch bedeutendste Friedhofsanlage in Thüringen. Man spricht auch von innovativer Gartenkultur des frühen 20. Jahrhunderts.

Die Tourist-Information bietet auch Sonderführungen unter dem Thema „Friedhöfe und Bestattungskultur“ über den Neuen Friedhof im Jahr 2021 an. Termine können erfragt werden unter der Telefonnummer 03601/ 404770.