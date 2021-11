Brücke in Bad Langensalza wird voll gesperrt

Bad Langensalza. Wegen Fällarbeiten in Bad Langensalza ist eine Zufahrt ins Zentrum einen Tag lang dicht.

Zu einer Vollsperrung kommt es am Samstag, 6. November in Bad Langensalza. Dann ist laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung die Brücke, die den Steinweg mit der Straße „Am Barfüßer“ verbindet, von 7 Uhr bis voraussichtlich 16 Uhr gesperrt. Der Grund seien Baumfällarbeiten. Über die Brücke führt eine der Hauptzufahrten in die Innenstadt von der Poststraße her. Autofahrer in das oder aus dem Zentrum müssen damit vorübergehend einen längeren Umweg in Kauf nehmen.