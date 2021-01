Moderator Jascha Rohr führte am Samstag wieder durch das Programm des Bürgerrats, der noch bis einschließlich 20. Februar laufen wird.

Berlin/Bad Langensalza Politexperten begleiten zweiten Veranstaltungstag. Teilnehmer tauschen sich erstmals in festen Gruppen aus.

Bürgerrat mit Bad Langensalzaer geht in zweite Runde

Nach dem Auftakt startete am dritten Januarwochenende bereits der zweite Tag des bundesweiten Diskussionsforums „Bürgerrat – Deutschlands Rolle in der Welt“, an dem auch Michael Korth aus Bad Langensalza teilnimmt. Vier Experten waren geladen, um den Teilnehmenden einen Überblick über die verschiedenen Themenfelder zu verschaffen und sich mit ihnen auszutauschen.

Bei dem Politik-Experiment zur direkten Bürgerbeteiligung werden sechs Wochen lang Menschen von 16 bis 90 begleitet. Sie sollen die deutsche Außenpolitik betrachten und in direkten Gesprächen mit Experten, Moderatoren und anderen Teilnehmern ihre politischen Meinungen hinterfragen, neu bilden und erweitern. Die Aktion soll am Ende neue Impulse für die politische Arbeit auf Bundesebene geben.

„Deutschland als Mittelfeldspieler Europas“

In den ersten vier Vorträgen wurden verschiedene Perspektiven auf Deutschlands internationale und europäische Position eröffnet. Der britische Historiker Timothy Garton Ash ordnete Deutschland im Weltgeschehen ein und bezeichnete es als „Mittelfeldspieler Europas“, der für Zusammenhalt sorge. Andreas Rödder als Professor für neuste Geschichte gab einen historischen Abriss des deutschen Staates.

Nicole Deitelhoff, Professorin für Internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungen und Andreas von Schumann von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit informierten die Teilnehmer über die weltweiten Beziehungen Deutschlands und verdeutlichten die Perspektive anderer Länder auf die Bundesrepublik.

In zufällig zugeteilten Gruppen und in offenen Diskussionsrunden konnten sich die teilnehmenden Personen über die jeweiligen Vorträge und Themenfelder austauschen. Die Kulturillustratorin Alexandra Klobouk, die das Experiment künstlerisch begleitet, hielt die wichtigsten Punkte des Tages in Form von bemalten Pappfiguren fest.

Auch wenn es laut Marianne Birthler, der Vorsitzenden des Bürgerrats, technisch am Samstag noch Luft nach oben gab, erfüllten die Diskussionsrunden zwischen Teilnehmern und Experten die Erwartungen der Organisatoren. Am Mittwoch werden sich die ausgelosten Personen, unter denen auch Michael Korth aus Bad Langensalza ist, in ihren jeweiligen Gruppen mit den verschiedenen Themen rund um die deutsche Außenpolitik beschäftigen.