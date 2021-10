Bad Langensalza. Volkssolidarität Bad Langensalza lädt zum Ausflug.

Nach Lauscha ins Glaszentrum führt die nächste Busfahrt der Volkssolidarität Bad Langensalza. Los geht es am Donnerstag, 21. Oktober, um 9.10 Uhr in der Friedrich-Hahn-Straße. Weitere Zustiege sind laut Mitteilung möglich am Wiebeckplatz (9.15 Uhr), im Birkenweg (9.20 Uhr) und in Ufhoven (9.25 Uhr). Platzreservierungen werden erbeten unter Telefon: 03603/81 23 61.