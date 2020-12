Weil die Kirche des Klosters Volkenroda zu klein für Gottesdienste zu Corona-Zeiten ist, wurde der Christus-Pavillon aus dem Winterschlaf geweckt. „Das ist das erste Mal, dass unser Sommerdomizil den Advent aktiv miterlebt“, sagt Pfarrer Albrecht Schödl.

Denn normalerweise wird der Kubus aus Stahl und Glas auf dem Klostergelände nur in den Sommermonaten genutzt. Im Winter sei es für Gottesdienste, Andachten und Veranstaltungen zu kalt, sagt Gemeindepädagogin Elke Möller. In diesem Jahr allerdings ist alles anders. Zwar müssen viele Veranstaltungen, wie zum Beispiel Advent im Kloster oder die Irische Weihnacht ausfallen, an den Gottesdiensten aber wollte man trotz veränderter Rahmenbedingungen festhalten.

So werden die Gottesdienste an den Adventssonntagen und auch der zum Heilig Abend im Pavillon gefeiert. Dort könne genügend Abstand gehalten werden und man befinde sich quasi an der frischen Luft. Um der Kälte zumindest ein Stück entgegen wirken zu können, liegen Decken bereit, die extra für diesen Zweck gespendet wurden.

Und auch das Innere des sonst minimalistisch gestalteten Kubus wurde weihnachtlich arrangiert. Neben einem Tannenbaum verbreiten derzeit auch sieben Acrylbilder weihnachtliche Stimmung. Die Ausstellung trägt den Namen „Die sieben O-Antifonen“ und stammt vom Künstler Jens Wolf, der in Volkenroda regelmäßig Gast ist.

Die Bilder stellen sieben Kehrverse dar, die seit dem 7. Jahrhundert bekannt sind und traditionell in der Liturgie der Adventszeit gesungen werden, informiert Wolf. Jeder Vers rufe Jesus in verschiedenen Titeln an und soll die letzten sieben Tage vor Weihnachten besonders hervorheben. Es gibt viele Vertonungen, unter anderem vom zeitgenössischen Komponisten Arvo Pärt, nach dessen Vorbild Wolf die Bilder malte.

Die Ausstellung der sieben O-Antifonen kann noch bis zum 6. Januar 2021 täglich im Christus-Pavillon besucht werden.