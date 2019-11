Mühlhausen. Ein Restmüllcontainer wurde mitten in der Nacht in Mühlhausen in Brand gesetzt. Die Feuerhe rückte an.

Container brennen in der Nacht

In Mühlhausen haben wieder Container gebrannt. Wie die Polizei am Dienstag informierte, hätten Unbekannte setzten in der in der Nacht zum Dienstag, gegen 2.15 Uhr, in der Sondershäuser Straße einen Restmüllcontainer in Brand gesteckt. Die Mühlhäuser Feuerwehr wurde alarmiert und löschte die Flammen. Durch den schnellen Einsatz seien nahe Gebäude nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Am Container sei Sachschaden entstanden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen zu melden unter Telefon: 03601/4510.