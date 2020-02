Ein Wertstoffcontainer in Mühlhausen ist in Brand geraten und völlig abgebrannt.

Mühlhausen. Ein Container ist in Mühlhausen vollständig abgebrannt. Zeugen machten eine interessante Beobachtung.

Container in Mühlhausen geht in Flammen auf

Ein Wertstoffcontainer ist in der Nacht zu Donnerstag in Mühlhausen in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, hätten Zeugen einen lauten Knall gehört, ehe der Container im Schlotheimer Ring zu brennen begann.

Die Zeugen hätten außerdem drei Jugendliche davonlaufen sehen. Die Feuerwehr war im Einsatz, der Container brannte komplett ab. Die Polizei entdeckte im Rahmen der Ermittlung zwei Jugendliche, ob diese mit dem Brand in Zusammenhang stehen, muss noch geklärt werden.