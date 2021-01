Corona: 102 Tote im Unstrut-Hainich-Kreis

Aktuell infiziert sind im Unstrut-Hainich-Kreis weniger als am Vortag.

Landkreis Weitere Neuinfektionen und Todesfälle hat der Kreis in der Corona-Krise zu verzeichnen.

Vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona hat das Landratsamt am Freitag vermeldet.102 Menschen sind damit seit Pandemiebeginn im Unstrut-Hainich-Kreis mit dem Virus gestorben. Aktuell infiziert sind derzeit 709 Menschen. Corona-Blog: Landtagswahl wird verschoben - Bisher 15.000 Impfungen in Thüringen

Das sind rund 20 weniger als am Vortag. 189 Mitarbeiter und Bewohner aus den Pflegeheimen gehören zu den Infizierten; ein Wert, der über die vergangenen Tage nahezu konstant bleibt. 68 Menschen müssen in Krankenhäusern im Landkreis und außerhalb behandelt werden, drei weniger als am Vortag. Einen schweren Verlauf nimmt die Krankheit weiter bei zwei von ihnen.

In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1419 Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis, elf weniger, als am Donnerstag vermeldet.