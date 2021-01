Corona-Impfstelle in Mühlhausen wird vorbereitet

In den Räumen eines Flachbaus am Mühlhäuser Lindenhof (Görmarkaserne) nimmt die zweite Impfstelle des Unstrut-Hainich-Kreises am 3. Februar ihren Betrieb auf. Die rund 240 Quadratmeter große Fläche war im vergangenen Jahr von der Aitec Gruppe, zu der auch die Galek und Kowald GmbH gehört, für die Verwaltung angemietet worden und wird nun an das Land weitervermietet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenfreien Corona-Liveblog.

Aufgrund der Coronapandemie sei die Auftragslage schwierig, was Sparmaßnahmen zur Folge hat, wie Geschäftsführer Falko Kowald sagt. So zog die Verwaltung aus dem Flachbau in ein anderes Gebäude Am Lindenhof. In den frei gewordenen, gerade erst renovierten und möblierten Räumen sollen künftig unter Koordination der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) weitere Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt werden. Die Räume sind barrierefrei und mit Küche und Sanitäranlagen ausgebaut, ein großer Parkplatz (ehemaliger Exerzierplatz) befindet sich direkt vor dem Eingang. Bei größerer Auslastung könnten die Impfwilligen das Gebäude durch einen separaten Ausgang verlassen.

Nachdem die KVT die ursprünglichen Pläne für eine Impfstelle am Hufeland-Klinikum in Mühlhausen verworfen hatte, habe Landrat Harald Zanker (SPD) nach einer Lösung für die Kreisstadt gesucht, wie er sagt. Mit den Räumen am Lindenhof geht nun auch die KVT mit. Bevor die Impfstelle Anfang Februar startet, soll es noch eine Begehung mit der Polizei geben. Unter anderem muss die sichere Lagerung des Impfstoffes gewährleistet werden.

Terminvereinbarungen für die Impfstellen in Nordthüringen unter www.impfen-thueringen.de waren am Montagmittag mit dem Verweis auf die mangelnde Verfügbarkeit des Impfstoffes nicht möglich.