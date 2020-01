Debatte um Fahrzeug der Feuerwehr

Für Differenzen hat der Mannschaftswagen der Bad Tennstedter im Stadtrat gesorgt. Dieser war Grund für die Enthaltung von zwei Stadträten bei der Haushaltsabstimmung. Matthias Preuß (SPD) und Norbert Dorfmann (Klartext) stießen sich am geplanten Verkauf des Gefährts, der mit einer Einnahme von 7000 Euro im Stadthaushalt eingeplant ist. „Du kannst nichts verkaufen, was dir nicht gehört“, kritisierte Preuß Bürgermeister Jens Weimann (CDU).

Denn: Das Fahrzeug hatte einst der Feuerwehrverein angeschafft und finanziert mit Spenden. Dass auch die Einsatzabteilung das Fahrzeug nutzen kann, ist vertraglich geregelt. Die Stadt hat damals im Gegenzug die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung übernommen.

Problem: Der mehr als zehn Jahre alte Vertrag liegt im Archiv. Da das nur stundenweise besetzt ist, konnte Weimann das Schriftstück nicht mehr rechtzeitig bekommen. Die Haushaltsstelle wurde deshalb mit einem Vermerk versehen und wird laut Weimann „nicht angefasst“, bevor die Sache geklärt ist.

Dorfmanns Antrag, den Haushalt zurück in den Ausschuss zu verweisen, hatte zu Beginn der Sitzung keine Mehrheit gefunden. Er hatte auch einen Fehler im Finanzplan entdeckt. Wie Kämmerin Sarah Kaiser erklärte, war der aufgrund eines neuen Computerprogramms zustande gekommen. Der Schreibfehler soll nun korrigiert werden.

„Nicht schön“, fand Bürgermeister Weimann Dorfmanns Vorstoß mit dem Antrag. „Ein Anruf hätte das klären können“, sagte er.

Die Enthaltungen fielen letztlich bei der Abstimmung nicht ins Gewicht. Der Haushalt wurde mit zehn Ja-Stimmen abgesegnet.

„Wir können stolz darauf sein, dass wir den Haushalt so hinbekommen haben“, sagte Silvio Deutsch (Interessengemeinschaft Bad Tennstedt) im Anschluss. Denn trotz Investitionen in Höhe von mehr als sechs Millionen Euro bleiben am Jahresende 300.000 Euro in der Rücklage. Dass das gelingen konnte, sei der guten Zusammenarbeit der Stadträte zu verdanken. „Wir sind auf einem guten Weg“, so Deutsch.

Eines aber ärgert ihn. Die Stadt hätte 500.000 Euro als „Hochzeitsprämie“ bekommen, wenn sich die Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt mit Herbsleben zusammengeschlossen hätte. Gegen die Fusion wehrten sich aber die Kommunen. „Das Geld hätten wir gut gebrauchen können“, so Deutsch.

Wie Weimann informierte, musste der Haushalt beschlossen werden. Denn damit sei die Stadt arbeitsfähig. Einen Seitenhieb in Richtung Landrat Harald Zanker (SPD) konnte sich der Bürgermeister am Donnerstag nicht verkneifen: „Wir wollen das ja nicht machen wie der Landrat und den Haushalt im September beschließen.“