Der Bulle vom Südeichsfeld

Auch ein Virus: Das Brinkmann-Fieber ist geprägt von wilder Phantasterei, grenzenloser Euphorie und Zügen von kommerzieller Gier. Es grassiert seit fast 35 Jahren in Deutschland. Da wurde erstmals die „Schwarzwald-Klinik“ im Fernsehen ausgestrahlt. Chefarzt Professor Dr. Brinkmann und seine Truppe lösten damals im Glottertal einen regelrechten Touristenboom aus, busweise wurden die Fans herangekarrt.

Als in der Nachbarstadt Eisenach 2003 die Dreharbeiten für „Familie Dr. Kleist“ begann – das Ende der Arztserie wurde erst kürzlich verkündet – , träumte mancher ebenso von Tourismusbefeuerung durch kostenlose Fernsehwerbung. Aber die lukrative Filmkulissenkonkurrenz ist heute eben ungleich größer, sie reicht von Tölz bis zur Hafenkante.

Am Sonntag im Weimar-Tatort glomm vielleicht dennoch eine Chance für den Unstrut-Hainich-Kreis auf: Dort erwähnte Kommissarin Kira Dorn (Nora Tschirner) in einem Nebensatz, dass sich das Paar im Zentrum des aktuellen Mordfalls einst „in einem Restaurant in Lengenfeld unterm Stein“ kennengelernt habe.

Damit ist dieser Ortsname erstmal im Fernsehspiel. Vielleicht gibt es nun bald erste Drehbücher für „Der Bulle vom Südeichsfeld“ oder „Einsatz auf der Kanonenbahn“. Wir bleiben dran.