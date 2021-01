Der jüngste Ranger im Hainich

Hainich. Der Vollmond hängt über den Feldern nahe Mülverstedt. Es ist kurz vor acht, da quert Dammwild die Straße. Oben, auf dem Parkplatz an der Fuchsfarm, bietet sich Felix Heck derselbe Anblick. Das Wild ist aktiv in dieser Phase der Dämmerung.

Felix Heck aus Mülverstedt ist seit November Ranger im Nationalpark Hainich – und mit seinen 23 Jahren der jüngste unter den zwei Dutzend Ranger-Kollegen, gerade mal drei Tage älter als der am 31. Dezember 1997 gegründete Nationalpark.

Der Wald ist voll mit Rehen und mit Wildschweinen, sagt Heck, als er am Parkplatz seinen Streifendienst beginnt. Der gehört zu seinen Aufgaben – genauso wie der Bereich Umweltbildung, das Gewährleisten der Verkehrssicherheit im Wald, das Bauen kleiner Brücken und Geländer sowie von Wegen.

Wenige Meter weiter, auf der Triftchaussee, kommt ein Mann bereits aus dem Wald. Über der Schulter das Gewehr. „Wir haben Schweinemond“, sagt er. Denn die Wildschweine durchstreifen, so kurz vor der Rausche, in großer Zahl den Wald.

Sein Wildschwein muss er mit motorisierter Hilfe aus dem Wald bringen lassen. „Jetzt beginnt die Arbeit erst.“

Heck läuft die Chaussee weiter, jenes Stück Weg, das in den vergangenen Monaten für viel Diskussion gesorgt hat. Die einen berufen sich auf den Nationalparkplan, der besagt: Der Weg muss weg; er war nie als Wanderweg vorgesehen. Die anderen nutzen ihn zum Radfahren. Inzwischen sind selbst kleine Übergänge gebaut, die das Überfahren erleichtern. „Die Sache ist festgefahren“, meint Heck.

Der Waldboden ist leicht überfroren, an geschützten Stellen matschig, dass es schmatzt beim zügigen Schritt. Regen und Schnee der letzten Wochen hätten noch lange nicht gereicht, das Niederschlagsdefizit der vergangenen Jahre aufzuholen. „Hier, am Hünenteich, geht es, da haben wir Lehm-Löß-Boden, aber an der Süd- und Südwestseite des Hainichs ist es extrem trocken.“

Heck ist ein Hainich-Rückkehrer. Nach dem Abitur am Salzagymnasium war er auf der Suche nach seinem beruflichen Weg. Die Suche führte ihn zu einem freiwilligen ökologischen Jahr bei der Nationalparkverwaltung. Schulklassen zu betreuen, das gehörte auch damals schon zu seinen Aufgaben.

Heck blieb im Wald. Dem Freiwilligendienst schloss sich eine Ausbildung am forstlichen Bildungszentrum in Gehren an, einschließlich zwei Monate Praxis im Forstamt in Bad Berka.

Die erste Anstellung fand er im Forstamt Marksuhl im Wartburgkreis. Nach nur wenigen Wochen tat sich dann die Möglichkeit auf, von Bad Langensalza aus, und damit quasi vor der Haustür, zu arbeiten.

An diesem Tag ist es eine kleine Streifenrunde, die er zurücklegt. Am Vortag waren es 21,5 Kilometer. Was dabei auffiel, muss nun beseitigt werden. Eine Krone war nahe Craula auf den Weg gebrochen, die ist nun mit einem Kollegen so zur Seite zu ziehen, dass der Wanderweg wieder frei wird.

Alles ist zu protokollieren. So gehört auch ein Klemmbrett für die Notizen in seinen Rucksack, genauso wie Karten, ein Erste-Hilfe-Set, Zollstock, in Corona-Zeiten der Mund-Nasen-Schutz, Tee und Wasser, Regenjacke, Flatterband zum Absperren, Beutel, um tote Tiere einzusammeln, die dann untersucht werden. Das Protokoll zur Streife soll Antwort geben auf Fragen wie: Wie viele Besucher habe ich getroffen? Mit wie vielen bin ich ins Gespräch gekommen? Welche Auffälligkeiten gab es?

Wie im ersten Corona-Lockdown sind auch derzeit viele Wanderer unterwegs – auch in Gruppen. Heck registriert es, mahnt es nicht an. „Wir sind weder Polizei, noch Ordnungsamt.“

Mit Eröffnung der Bundesgartenschau in Erfurt im Frühjahr wird Heck dann weniger im Nationalpark unterwegs sein, sondern auf der Ega die Hainich-Präsentation mitbetreuen.