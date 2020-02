Der Rest vom Faschingsfest

Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Das gilt zumindest für die Faschingszeit. Für die Spuren der närrischen Saison gilt das leider nicht.

Konkret gemeint ist das Konfetti. Beim Wochenenddienst, der schon mehr als eine Woche zurückliegt, bekam ich mehrfach volle Ladungen ab. Schütteln und Abklopfen halfen gar nicht. Auf dem Weg zum Auto rieselte das Zeug bei jedem Schritt von mir herab.

Daheim habe ich den Staubsauger genommen und das Konfetti abgesaugt. Das Ergebnis war besser, doch die Papierschnipsel in den Haaren stellten mich vor größere Herausforderungen. Dass ich trotz langen Bürstens und Kämmens nicht alles erwischte, sehe ich in meinem Bett. Fast täglich finde ich in den Ritzen noch Konfetti-Krümel.

Zum Glück gibt es hier keine Konfetti-Paraden wie sie in New York und anderen amerikanischen Städten lange Tradition gewesen sind. Bei den Ticker-Tape-Paraden wie sie sich nannten, wurde das Zeug tonnenweise von Hochhäusern geworfen, damit es einem Schneesturm ähnelt. Dass sie heute nur noch selten sind, könnte daran liegen, dass man das Zeug nicht wegkriegt.

In Italien sind Konfetti übrigens mit Zuckerguss überzogene Mandeln, die zu Hochzeiten verteilt werden. Da kann man nur hoffen, dass die Jecken nicht auf die närrische Idee kommen, in der nächsten Saison damit zu werfen.