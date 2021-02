In den Turm geschaut (Teil 16): Den kleinen Bruder vom großen Storchennestturm besucht Friedemann Mertin.

Der Tellerturm misst etwa 22 Meter in der Höhe

Direkt an der Kurpromenade von Bad Langensalza steht der kleine Bruder des großen Storchennestturms an der Kepfe. Um 1840 entstand auch auf diesem Tellerturm mit dem charakteristischen steilen Kegelaufsatz ein Storchennest. Ein zweiter Horst wurde 1880 von Dohlen gestohlen, wie die Autorin Gisela Münch in ihrem Buch über die Bad Langensalzaer Stadtbefestigung berichtet.