In den Turm geschaut (Teil 17): Sabine Spitzer besucht den Turm am Salza-Gymnasium.

24 Meter hoch ist der fünfgeschossige Schalenturm in der Kurpromenade nahe des Salza-Gymnasiums. Laut Gisela Münch trägt er die alte Bezeichnung Wichturm oder Wichhaus, was so viel wie Kampfhaus bedeutet. Das Bauwerk ist in Richtung Stadt offen. Früher soll eine kleine Treppe zu einer Wachstube geführt haben, durch deren Lichtöffnungen es nach allen Seiten gute Sicht gab.