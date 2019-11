Die Poesie der Farben

Unsere Welt ist reich an außergewöhnlichen Berufen. In Aachen gibt es einen Gesangslehrer für Heavy-Metal, der seinen Schülern das richtige Schreien beibringt – ein Shout-Coach. In den USA verdient ein Mann sein Geld damit, Menschen telefonisch schlechte Kunde zu überbringen. Sei es das Ende einer Beziehung, die Entlassung oder weitere Nachrichten, für die andere nicht die Prügel auf sich ziehen wollen. Und dann gibt es Berufe, die ich mir sehr schwierig vorstelle. Zum Beispiel Namensgeber für Wandfarben. Als ich kürzlich in einem hiesigen Baumarkt war, fesselte mich ein Regal mit Farbkärtchen. Der Hersteller hatte jeder Farbe einen poetischen Namen mit blumiger Beschreibung des Tons verpasst. Das „Licht der Gletscher“ ist beispielsweise ein pures Wasserblau. Nicht zu verwechseln mit der „Steinblauen Schönheit“ in einem eleganten Blaugrau. Wer seine Stube in einem romantischen Taupe streicht, wähnt sich „Über den Dächern von Paris“. Stutzig wurde ich bei der „Poesie der Stille“ (würdevolles Hellgrau) und der „Eleganten Gelassenheit“ (ruhiges Hellbeige) – die für mich beide sehr ähnlich wirkten. Ins sprachliche Abseits manövrierte sich der Dichter oder die Dichterin allerdings mit der „Elfenbein-Rebellin“, die ein zurückhaltendes Pastellgelb meint. Rebellinnen sind nach meiner Erfahrung selten zurückhaltend.