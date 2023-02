Die Top-5-Tipps fürs Wochenende im Unstrut-Hainich-Kreis: Zwischen Musik und tierischen Entdeckungen

Corina Liebmann ist Sängerin bei der Band „Soulmama and Friends“. Sie kommt am Freitag nach Mühlhausen.

Unstrut-Hainich-Kreis. Der Karneval nimmt im Unstrut-Hainich-Kreis Fahrt auf und bietet am Wochenende Prunksitzungen unter anderem in Ammern, Höngeda und Niederdorla. Doch auch darüber hinaus ist das kulturelle Angebot vielfältig.

Die Prunksitzungen die Region in Beschlag – dieses Wochenende unter anderem in Ammern, Höngeda und Niederdorla. Doch auch darüber hinaus ist das kulturelle Angebot vielfältig.



1 Handgemachte Musik

im Mühlhäuser Ratskeller

Soulmama & Friends bringen Freitag, 10. Februar, ab 20 Uhr, handgemachte Musik aus Folk, Pop, Soul und Blues auf die Sonntagsbühne im Mühlhäuser Ratskeller in der Ratsstraße. Zu hören sind unter anderem Joan Osborne, Shawn Colvin, Mary Chapin Carpenter, Rosanne Cash und Jonatha Brooke. Die Band stand 2018 das erste Mal auf der Sonntagsbühne und präsentiert sich nun in neuem Gewand, mit neuer Besetzung. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten kosten an der Abendkasse 18 Euro.

2Geburtstag von Mühlhausens St.-Marien-Kirche

Ein Hoch auf die „Grande Dame“ heißt es am Donnerstag, 9. Februar, zwischen 15 und 16 Uhr. Eingeladen ist zu einer Führung anlässlich des 800. Geburtstags von St. Marien. Die Mühlhäuser Museen präsentieren eine Entdeckungstour. Der Geburtstag wird quasi nachgefeiert, war bereits vor zwei Jahren. Auch 802 Jahre nach ihrer Ersterwähnung prägt die eindrucksvolle Marienkirche die Silhouette der mittelalterlichen Reichsstadt. Im Anschluss an die Führung erwartet die Gäste Glühwein.

3 Kriminalgeschichte

von der Struther Höhe

Die Vortragsreihe zur Struther Geschichte anlässlich der urkundlichen Ersterwähnung vor 750 Jahren wird am Freitag, 10. Februar, um 19 Uhr im Saal der „Grünen Linde“ (Lange Straße 93) fortgesetzt. Ortschronist Bertram Kieler will über eher Unbekanntes aus der Struther Historie erzählen. Dazu gehören spektakuläre Wetterereignisse, die die Vorfahren auf der Eichsfelder Höhe manchmal verzweifeln ließen. Aber auch über Kriminalgeschichten, einen Bierstreit und Nachtwächter von Struth hat Kieler Nachdenkliches und Amüsantes zusammengetragen.

4

Tierspuren im

Hainich entdecken

Auf Tierspurenwanderung kann man sich am Sonntag, 12. Februar, im Wildkatzendorf Hütscheroda im Hainich begeben. 10.30 Uhr geht es los mit dem Experten Thomas Mölich. Ab 12 Uhr soll es einen Imbiss vom Wintergrill geben.

Die Luchsfamilie mit den Eltern Kaja, Looki und den zwei Jungtieren wird täglich öffentlich 15.30 Uhr gefüttert. Das Wildkatzendorf ist nächste und übernächste Woche stets von 10 bis 16 Uhr geöffnet.







5

Führungen durch Mühlhausen und Bad Langensalza

Zwei Führungen werden in Mühlhausen, Samstag, ab 11 Uhr (Treffpunkt vor der Tourist-Information in der Ratsstraße) und Bad Langensalza angeboten. Dort geht es am Freitag, ab 17 Uhr (Treffpunkt Tourist-Information), unter die Stadt – in die Keller. Um eine Anmeldung unter Tel.: 03603/834424 wird gebeten. In Mühlhausen stehen dagegen Sehenswürdigkeiten und Einzigartigkeiten in der Altstadt im Vordergrund (Anmeldung unter Tel.: 03601/404770).