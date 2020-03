„Die Ungewissheit ist am schlimmsten“

Im Unstrut-Hainich-Kreis befinden sich gerade 382 Menschen (Stand: 25. März, 13.45 Uhr) vorsorglich in häuslicher Quarantäne, darunter Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten und Menschen, die direkten Kontakt zu Personen hatten, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Besorgungen, Einkäufe erledigen, Verwandte und Freunde treffen – das alles ist ihnen behördlich untersagt.

Seit eineinhalb Wochen gilt die Isolierungsmaßnahme auch für einen Mann aus dem Südeichsfeld und seine beiden Kinder. Sie dürfen ihr Haus nicht verlassen. Seine Frau dagegen, die Mutter der Kinder, hätte nach den geltenden Regeln allerdings weiter normal zur Arbeit gehen sollen. Es ist nicht der erste Fall dieser Art, der für Verwunderung und Kritik sorgt.

Der 34-Jährige und die Kinder hatten etwa zwei Stunden lang Kontakt zu „Patient Null“ im Unstrut-Hainich-Kreis – dem ersten nachgewiesenen Fall einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2. Das war am 12. März, schildert der Familienvater, der anonym bleiben möchte. Die infizierte Frau mittleren Alters war kurz zuvor aus einem Urlaub in Tirol (Österreich) zurückgekehrt, wie das Gesundheitsamt damals mitteilte. Zwei Tage nach dem Treffen wurde Tirol zum Risikogebiet erklärt, woraufhin sich die Frau in häusliche Quarantäne begab und einem Test unterzog. Dessen Ergebnis lag am Montag, 16. März, vor und war positiv.

Die Familiehat sich nicht infiziert

Entsprechend der Allgemeinverfügung mussten umgehend auch der Mann und die Kinder in Quarantäne. Seine Frau allerdings nicht, wie der 34-Jährige auf telefonische Nachfrage vom Gesundheitsamt bestätigt bekam. Und das, obwohl die Frau im medizinischen Bereich arbeitet und engen Kontakt zu Patienten hat. Laut aktuell geltender Allgemeinverfügung ist das so korrekt, denn sie selbst hatte keinen direkten Kontakt zur Infizierten.

Von sich aus habe seine Frau trotzdem Urlaub genommen und blieb mit dem Rest der Familie zuhause. „Ich habe am Dienstag beim Gesundheitsamt telefonisch um einen Test gebeten, da wir alle auch Erkältungssymptome hatten“, sagt der Familienvater. Doch das sei für nicht notwendig eingeschätzt worden – unverständlich für den Mann. Er sagt: „Die Ungewissheit in der ganzen Zeit ist am schlimmsten.“

Er habe daraufhin vier Stunden in der Warteschleife der Kassenärztlichen Vereinigung gewartet, um sein Anliegen vorzutragen. Das mündete schließlich darin, dass die vierköpfige Familie am vergangenen Samstag, also sechs Tage nach Bekanntwerden des Kontakts, in der zentralen Abstrichstelle in Mühlhausen getestet wurde. „Das verlief sehr professionell und durchdacht“, sagt der Mann, der die Initiative des Landratsamtes, die Abstrichstelle so schnell hier aufzubauen, lobt. Nach 20 Minuten seien die Abstriche erledigt gewesen.

Am Montagmittag dieser Woche kamen telefonisch die Ergebnisse: negativ. Weder er noch seine Frau und die Kinder sind mit dem Coronavirus infiziert. Das Telefonat fand statt kurz nachdem der Ordnungsdienst des Landkreises die Familie aufsuchte, um festzustellen, ob sich denn alle an die Quarantäne halten – inklusive der 31 Jahre alten Frau.

Zu frühe Tests sind nicht aussagekräftig

Noch bis Sonntag müssen sie durchhalten. „Langweilig wird uns nicht, wir haben ein großes Grundstück.“ In dem Wohnhaus der vier Betroffenen leben mehrere Familien unterschiedlicher Generationen nah beieinander – von der 85 Jahre alten Großmutter bis zum zwei Jahre alten Kleinkind, was die Frage aufwirft, wie weit die Quarantänemaßnahmen ausgedehnt werden sollten.

Es gebe im Landkreis mehrere ähnliche Fälle, bestätigt der Leiter des Gesundheitsamtes, Sören Lamm. Nur Menschen, die direkten Kontakt zu Infizierten hatten, müssen in Quarantäne, nicht aber deren Familienangehörige, auch wenn sie mit im Haushalt leben. Das scheine auf den ersten Blick ungewöhnlich, entspreche aber den Regeln. „Die Hygienemediziner sehen das so, wie es vom Kreis verfügt ist.“

Was die Tests angeht, würden vor allem Menschen mit entsprechenden Symptomen getestet – entsprechend der Vorgaben vom Robert-Koch-Institut. Lamm zitiert Infektionsmediziner, nach denen ein zu früher Test, der negativ ausfällt, nicht aussagekräftig genug sei. Deshalb sei die Quarantäne auf 14 Tage angesetzt, um die Inkubationszeit abzuwarten. Lamm erklärt, die sieben positiven Fälle im Kreis seien überwiegend Reiserückkehrer.

In diesen Tagen sei wohl jeder auch in der Eigenverantwortung für sich und andere, meint der Familienvater aus dem Südeichsfeld. Deshalb sei die Entscheidung seiner Frau, zuhause zu bleiben, richtig gewesen. Und deshalb hätten sie auch entschieden, einen separaten Eingang in das Mehrfamilienhaus zu benutzen.

Von den Behörden habe es, gerade in der Anfangszeit, unterschiedliche und unkonkrete Aussagen gegeben. Doch mittlerweile scheine sich das System eingespielt zu haben, hofft der Familienvater.