Verteilung kostenloser OP-Masken im UH-Kreis wird organisiert

Medizinische OP-Masken, wie dieser kleine Junge eine trägt, werden in bestimmten Bereichen in Thüringen zur Pflicht, etwa beim Einkaufen.

Unstrut-Hainich-Kreis. 1,1 Millionen OP-Masken zum Schutz vor Corona werden im Kreis verteilt – kostenlos für die Einwohner.

Das Land hat das Tragen dieser – oder von FFP-2-Masken – ab der nächsten Woche zur Pflicht beim Einkaufen sowie im Nahverkehr gemacht. Der Kreis schob die Verteil-Aktion von zehn Masken je Einwohner an – und erntet prompt Kritik, die Ausgabe würde die Corona-Verbreitung beschleunigen. „Es gelten alle Infektionsschutz-Maßnahmen. Wir wollen ermöglichen, dass sich alle an die ab Dienstag geltende Verordnung halten können – unabhängig vom Geldbeutel“, entgegnete am Donnerstag Landrat Harald Zanker (SPD).

Die Absprachen mit den Verwaltungen der Kommunen und mit Bürgermeistern laufen, am Freitag soll der Verteilplan fertig sein. Bis dahin sollen die Masken in Städte und Dörfer gebracht werden; teils liefert das Landratsamt aus.

Schon Donnerstag haben erste Kommunen das Verteilen organisiert. In der Gemeinde Südeichsfeld erhält jeder Einwohner die Masken in den Briefkasten, anderenorts werden sie in Feuerwehrhäusern ausgegeben.

Die Masken hatte sich der Landkreis im Frühjahr angeschafft – rund 3 Millionen für etwa 210.000 Euro. 1,3 Millionen waren damals verteilt worden; 700.000 werden wohl nach der zweiten Aktion übrig sein.