Digger, das bugged so hart

Alexander Volkmann über ungewöhnliche Laute aus dem Kinderzimmer

Ich halte mich für einen coolen Papa. Der Nachwuchs schleift mich durch den Wald, wir sind im Urlaub auf der steilsten Wasserrutsche immer die Ersten und ein Fußballmatch auf der Konsole scheue ich nicht. Dabei bereitet mir letzteres nicht immer Freude. Und für den spröden Rücken sind Sprünge auf dem Trampolin mit 41 Jahren auch nicht mehr das Allerbeste. Aber was tut man nicht, um mit dem Nachwuchs mitzuhalten.

In den meisten Bereichen des Lebens mache ich meinen beiden Elfjährigen immer noch etwas vor.

Gelegentlich ernten wir scharfe Blicke meiner Frau, wenn wir es übertreiben und uns mit derben Sprüchen gegenseitig foppen.

Doch die Zeiten, in denen wir auf einer Wellenlänge waren, scheinen vorbei zu sein.

Zumindest Teile der aktuellen Version der Jugendsprache sind bei mir offenbar nicht angekommen. So stand ich neulich, rein zufällig, vor der Kinderzimmertür. Es dauerte eine Weile, bis ich das Gehörte in eine sinnvolle Buchstabenkombination gefasst hatte: „Digger, das bugged so hart.”

Sollte das etwa die Strafe für’s Belauschen gewesen sein?

Ratlos befragte ich das Internet. Das Ergebnis ist wenig spektakulär. „Kumpel, hier stimmt was nicht“, heißt es wohl sinngemäß und bezieht sich irgendwie auf Computerspiele.