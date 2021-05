Digitaler Stadtrundgang in Mühlhausen

Mühlhausen. Routen stehen im Portal Outdooractive zur Verfügung.

Stadtrundgänge in Mühlhausen sind nun auch online verfügbar. Wie die Tourist-Information mitteilte, habe sie dafür mehrere Touren aufbereitet und im Portal „Outdooractive“ für alle Nutzerinnen und Nutzer veröffentlicht. Die Empfehlungen für einen klassischen Stadtrundgang sowie eine Rundtour von der historischen Altstadt zum Denkmal „Zum Löwen“ und zurück würden auf dem Portal ausgespielt. Dazu gibt es Infos zu Sehenswürdigkeiten. Auch ein Weg von der Altstadt zum Neuen Friedhof werde beschrieben. Zur Buga 2021 biete man wegen der Corona-Beschränkungen auch eine Route über den Außenstandort Neuer Friedhof, so Nancy Krug, Leiterin der Tourist Information Auf „Outdooractive“ gibt es weitere Tour-Anregungen, so auch für die Welterberegion Wartburg Hainich.

www.outdooractive.com