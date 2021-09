Die Dresdner Herkuleskeule ist zu Gast in der Kulturstätte Schwanenteich.

Dresdner Herkuleskeule in Mühlhausen

Mühlhausen. Zum Kabarettabend im Saal der Kulturstätte Schwanenteich lädt die Stadtverwaltung.

„Im Kühlschrank brennt noch Licht“, heißt das aktuelle Kabarettstück der Dresdner Herkuleskeule. Es geht um selbst ernannte Abendlandretter, Klimaaktivisten und -leugner, Impfgegner, die das Kaiserreich zurückfordern und Genderbefürworter. Einen Kabarettabend gibt es am Samstag, 18. September, 19.30 Uhr, in der Kulturstätte Schwanenteich. Karten sind im Vorverkauf in der Tourist Information unter Telefon 03601 / 40 47 70 erhältlich.