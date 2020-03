Dünwald. Der weitere Weg der Gemeinde Dünwald in eine neue Verwaltungsstruktur ist vor allem abhängig von den Entscheidungen des Landes zur Gebietsreform.

Dünwald bleibt Gemeinde mit Ausnahmegenehmigung

Viele Fragen zur Zukunft der Gemeinde Dünwald drehen sich um die Finanzen. Das Haushaltssicherungskonzept, das voraussichtlich fortgeschrieben wird, ist bis 2028 aufgestellt. Sollte das Land die Hauptansatzstaffel für die allgemeinen Zuweisungen so belassen und damit Städte gegenüber Dörfern bevorteilen, werde es immer schwieriger für kleinere Gemeinden, wie Dünwald, alleine zu überleben, ist Bürgermeister Frank Meyer (CDU) sicher. Was die Gemeindeneugliederung angehe, sagt er: „Wir führen weiter Gespräche.“ Derzeit kämen im Eichsfeldkreis die Landgemeinde Stadt Dingelstädt und die Gemeinde Niederorschel (Verwaltungsgemeinschaft Eichsfelder Kessel) und im Unstrut-Hainich-Kreis die Gemeinde Unstruttal als Fusionskandidaten in Frage.

Insgesamt 2220 Einwohner hat Dünwald derzeit. Diese sogenannte Untermaßigkeit, also das Nichterreichen der 3000-Einwohner-Grenze für eigenständige Gemeinde ohne Zugehörigkeit zu einer Verwaltungsgemeinschaft, sorgt bereits seit der Gründung am 1. Januar 1994 für Diskussionen. So existiert die Gemeinde seither quasi mit einer Ausnahmegenehmigung – laut Thüringer Verwaltungsamt eine Verwaltungsstruktur, die „dauerhaft keinen Bestand haben wird“. Die Gemeinderäte der Freien Wähler hatten vehement Versuche unternommen, die Gemeindeneugliederung voran zu treiben. Das mündete Anfang 2018 in ein Referendum, bei dem die Bürger über die Auflösung der Gemeinde entscheiden sollten, um den Weg für alle Ortsteile frei zu machen. Die Mehrheit der Einwohner sprach sich jedoch dagegen aus. Grundsätzlich sei der weitere Weg Dünwalds nun davon abhängig, wie die weitere Entwicklung in Thüringen aussehe, meint Frank Meyer, etwa mit Prämien. Vor allem der Schulstandort Dünwald sei bei der Diskussion wichtig. Die Infrastruktur sei gut, auch der Hausarzt-Standort habe im vergangenen Jahr dank der Bemühung vieler Akteure über das Medizinische Versorgungszentrum Reifenstein gesichert werden können.