Eckardtsleben ist am Erdgasnetz

Die Einwohner aus Bad Langensalzas Ortsteil Eckardtsleben sind nun offiziell an das Erdgasnetz angeschlossen. In drei Jahren Bauzeit hätten sie dabei Staub und Lärm ertragen müssen, um dieses Ziel zu erreichen, sagte der Geschäftsführer der Netze Bad Langensalza GmbH, Frank Nickel, bevor er am Freitagabend symbolisch die Erdgasfackel anzündete. Gemeinsam mit dem Abwasserkanal kamen die Gasleitungen als koordinierte Baumaßnahme in die Erde.

Es seien die Einwohner selbst gewesen, die für den Ausbau des Ortes entschieden hätten. Von den 84 erschließbaren Haushalten habe man mindestens 56 gebraucht, um zum bauen. Die errechnete Anschluss-Quote sei mit einem mehr schließlich erfüllt worden, so Nickel.

Eckardtsleben ist der fünfte Ortsteil der Kurstadt, der über die Netze GmbH angeschlossen wurde. Vor fünf Jahren habe man in Aschara begonnen, es folgten Henningsleben, Wiegleben und Thamsbrück. Hier ging im vergangenen Jahr der erste Teilabschnitt ans Gasnetz, ein weiterer Teil folgt bis Ende 2020. Gebaut wird derzeit in Grumbach und Illeben. Anfang nächsten Jahres sollen die beiden Orte ans Netz, kündigte Nickel an.

Als Netzbetreiber sorgt die Netze Bad Langensalza GmbH für die technischen Voraussetzungen, damit die Haushalte mit Gas und Strom versorgt werden können. Auch das Breitbandnetz für schnellen Internetempfang ist ein Arbeitsbereich. Großwelsbach konnte so komplett mit Glasfaser erschlossen werden und auch in Eckardtsleben liegt nach den Bauarbeiten jetzt ein kleines, nur einige Millimeter starkes Leerrohr in jedem Haushalt neben dem Gasanschluss, um künftig die Möglichkeit zu haben, direkt ans Glasfasernetz zu gehen.

Zukunftsweisend sei die Anbindung an die Erdgasversorgung grundsätzlich vor allem angesichts geplanter Abschaffung von Ölheizungen aus Umweltschutzgründen. Nach und nach können nun die alten Heizungsanlagen verschwinden, die in den ersten Jahren nach der Wende gebaut und überwiegend mit Öl betrieben wurden. Der Zeitpunkt jetzt scheint günstig, sind doch viele Anlagen mittlerweile erneuerungsbedürftig. Zwei Haushalte in Eckardtsleben sind bereits umgerüstet und heizen schon mit Gas.