Edgar Schlegel neu im Kreistag Unstrut-Hainich-Kreis

Edgar Schlegel rückt für Peter Ewert in die Fraktion der Grünen im Kreistag Unstrut-Hainich nach.

Unstrut-Hainich-Kreis. Der Grünen-Nachrücker wurde im Unstrut-Hainich-Kreis vereidigt.

Als neues Mitglied im Kreistag wurde in der jüngsten Sitzung Edgar Schlegel aus Mühlhausen vom Landrat vereidigt. Er rückt für Peter Ewert, der sein Amt aus persönlichen Gründen niederlegte, in die dreiköpfige Fraktion der Grünen nach. Es ist deren zweiter Wechsel in dieser Amtsperiode. Zuvor war bereits Jens Reidat für Maria Jung nachgerückt. Dritter im Bunde ist Tino Gaßmann. Die Grünen sind wie die FDP mit drei Mitgliedern die kleinste Fraktion im Kreistag.