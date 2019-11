In der Gemeinde Anrode wird es künftig einen ehrenamtlichen statt, wie bisher, einen hauptamtlichen Bürgermeister geben. Das hat der Gemeinderat am Donnerstag mit der Änderung der Hauptsatzung mehrheitlich bei zwölf Ja- und zwei Nein-Stimmen sowie zwei Enthaltungen beschlossen.

Der bisherige Bürgermeister, Jonas Urbach (CDU), lässt mit der Wahl zum Landtagsabgeordneten das Wahlamt ruhen. Bis zur Neuwahl führt der erste Beigeordnete Marcel Hentrich (CDU) die Amtsgeschäfte kommissarisch.

Dass es nur noch einen ehrenamtlichen Bürgermeister geben soll, wurde mit dem zeitlich absehbaren Wechsel der Gemeinde in eine neue Verwaltungsstruktur begründet. Anrode ist quasi pleite und eine Fusion mit einer anderen Kommune sieht auch die Kommunalaufsicht in ihrer Stellungnahme zum Haushaltssicherungskonzept als geboten.

Offen ist, ob und wann es von der neuen Landesregierung neue Vorgaben für die Gebietsreform oder eine weitere Freiwilligkeitsphase, verbunden mit Prämien, gibt. Darauf hofft man in Anrode. Im Herbst 2018 hatte sich die Finanzsituation so zugespitzt, dass trotz der früheren Bestrebungen, die Gemeinde zu erhalten, der Bürgermeister zu Sondierungsgesprächen ermächtigt wurde. Herauskristallisiert hatte sich dabei ein Zusammenschluss mit der Stadt Mühlhausen oder der Landgemeinde Dingelstädt.

Wohin die Reise für die Ortsteile der Gemeinde Anrode (hier Lengefeld) bei der Gebietsreform geht, ist noch nicht klar. Foto: Alexander Volkmann

„In der nächsten Freiwilligkeitsphase sollten wir dabei sein“, meint Urbach nun. Anfang 2021 wird als möglicher Termin für die Fusion genannt. Ein neuer Bürgermeister ist also nur ein Jahr im Amt, nicht die regulären sechs Jahre. Der neue Verwaltungschef muss sich in dieser Zeit einarbeiten und die Gemeinde verheiraten. Das spricht für einen ehrenamtlichen, der die Gemeinde bereits kennt. Urbach erklärte, kandidieren zu wollen. Grundsätzlich habe die Gemeinde einen hauptamtlichen Verwaltungschef verdient. Es handle sich um eine befristete Ausnahmesituation.

Maik Schwabe und Steffen Wand (beide Freie Wähler) halten den Zeitplan für unrealistisch und es nicht für machbar, das Arbeitspensum des Bürgermeisters künftig im Ehrenamt zu bewältigen. Die Kommunalaufsicht sieht das in ihrer Stellungnahme ähnlich kritisch. Gemeinden zwischen 3.000 und 10.000 Einwohnern können einen ehrenamtlichen oder einen hauptamtlichen Bürgermeister haben. Anrode hat aktuell 3150 Einwohner.

Das Kloster Anrode bei Bickenriede hat der Gemeinde ihren Namen gegeben. Foto: Alexander Volkmann

Ein hauptamtlicher Bürgermeister würde seine Bezüge bis zum Ende der Amtszeit erhalten, auch wenn es die Gemeinde nicht mehr gäbe. So wurden auch Konsolidierungsmaßnahmen als Gründe angeführt. Der neue ehrenamtliche Bürgermeister soll eine Aufwandsentschädigung von 1500 Euro monatlich erhalten. Beschlossen hatten die Gemeinderäte auch, dass der jetzige kommissarische Verwaltungschef diese Summe bis zur Neuwahl erhält. Marcel Hentrich, der als Beigeordneter seit Donnerstag zur Vertretung verpflichtet ist, erklärte, er wolle mindestens einmal am Tag in der Verwaltung sein, um die Dienstgeschäfte zu erledigen. Der 36-Jährige ist Ortsbürgermeister von Hollenbach und hauptberuflich im Außendienst tätig.

Eigentlich sollen Neuwahlen innerhalb von drei Monaten nach Ausscheiden des Bürgermeisters stattfinden. Durch die Umwandlung ins Ehrenamt kommt es zu Verzögerungen, da die Satzungsänderung erst mit Veröffentlichung im Amtsblatt, Mitte Dezember, in Kraft tritt und vor der Neuwahl drei Monate gültig sein muss. So werden die Bürger der Gemeinde wohl erst im März an die Wahlurne gebeten, um ihren ehrenamtlichen Bürgermeister zu wählen.