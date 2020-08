Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ehrentitel für Mühlhäuser Psychiater

An der Universität Durham in Großbritannien hat der Mühlhäuser Jörg Richter in diesem Jahr eine Ehrenprofessur erhalten. Wie das Ökumenische Hainich Klinikum mitteilt, hat Richter an verschiedenen Universitäten, auch im Ausland, gelehrt, geforscht und viele wissenschaftliche Artikel und Bücher veröffentlicht. Nachdem er in Rostock seinen Doktor-Titel erwarb, zog es ihn unter anderem nach Schweden, Norwegen und Großbritannien. Zudem hat Richter einige Jahre als Stellvertreter des Direktors der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität in Rostock und später als Direktor des Psychologischen Institutes an der Universität in Hull (Großbritannien) gearbeitet.

Seit 2018 ist er als Therapeutischer Leiter an der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie am ÖHK praktisch tätig. Neben dem Wohl der Patienten liege ihm vor allem auch die Förderung und Unterstützung des wissenschaftlichen Nachwuchses am Herzen, heißt es in einer Mitteilung des ÖHK. Richter betreute in seiner Laufbahn viele Doktoranden – zwei davon hat er sogar bis zu deren Professur begleitet. Auch aus der Ferne betreue er heute noch international Studierende bei ihren Doktorarbeiten und arbeitet weiter an Forschungsprojekten und Publikationen.