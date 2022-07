Bothenheilingen nach dem Brand: Ein Dorf hält zusammen

Für Bothenheilingen war der Großbrand am Montag eine Katastrophe – und ein Beweis, dass ein ganzes Dorf zusammenhalten kann.

Binnen weniger Minuten zerstört ein Brand die Existenz einer Familie. 15 Menschen verlieren von jetzt auf gleich beinahe alles, was sie besitzen. Über 300 Einsatzkräfte kämpfen bei sengender Hitze über Stunden gegen die Flammen. Und ein ganzes Dorf unterstützt, wo es kann.

Überall im Ort standen sowohl am Montag als auch am Dienstag Kisten und Pakete mit Wasser und anderen Erfrischungsgetränken. Einwohner boten Schattenplätze an und gingen mit Blechen voll Kuchen, belegten Broten, Obst, Gemüse und Süßigkeiten herum, damit Feuerwehr- und Rettungskräften weiterarbeiten konnten.

Wer hatte, stellte seinen Gartenteich oder den Swimmingpool für die Löschwasserversorgung zur Verfügung. Alle vom Feuer Betroffenen hatten innerhalb weniger Stunden ein Angebot zur Übernachtung im Dorf. Die Bothenheilinger fühlen mit den Familien, die jetzt vor dem Nichts stehen.

In den Gesichtern der Menschen, die auf der Straße unterwegs sind, spiegelt sich das Entsetzen wider. Trotzdem will keiner nach Hause gehen. Viele Menschen liegen sich am Montag in den Armen, weinen und hören einander zu.

„Der Zusammenhalt im Dorf war schon immer groß. Bei einer solchen Katastrophe zeigt sich, wie groß er tatsächlich ist“, sagte mir der Ortschaftsbürgermeister André Hettenhausen am Dienstag. Und er hat recht.

