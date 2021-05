Ein Händchen für Schutzpatrone, Remter und Dachbodenfunde

Restauratorin Natalie Mehler aus Diedorf arbeitete in den vergangenen Wochen den Schutzpatron der Feuerwehren auf. Der heilige Florian ist ansonsten in Kloster Zella zuhause.

Diedorf. Die 34-jährige Natalie Mehler aus Diedorf in der Gemeinde Südeichsfeld verlässt elterlichen Familienbetrieb und wechselt in die Restauration.

In die Jahre gekommene Skulpturen aus Holz und Gips, Gemälde, verdeckte Wandmalerei – ihre Leidenschaft für Historisches hat die Diedorferin Natalie Mehler (34) zu ihrem Job gemacht. Sie ist in einem Malerbetrieb in Struth groß geworden, kennt sich mit Spachtel, Pinsel und Farben aus.

Ihr Studium zum Master of Arts hat Mehler in Erfurt absolviert. Fünf Jahre brauchte es, um den Abschluss zu erlangen. Vor und nach dieser Zeit arbeitete sie im Malergeschäft der Familie und war dort vorrangig für die Restaurationen zuständig.

Vor zwei Jahren zog sie sich aus dem Familienbetrieb zurück. „Familie, Kinder, Verantwortung, Aufgaben: Für mich hat die Balance nicht mehr gestimmt“, sagt die 34-Jährige.

Den Familienbetrieb zu übernehmen, sei für die Restauratorin keine Option gewesen.

Nach dem Ausscheiden aus dem Unternehmen der Eltern habe sie die Zeit genutzt, um sich weiterzubilden. Sie legte den Fokus auf Restauration und gründete in Diedorf eine eigene Existenz.

In den ersten Monaten seien es vor allem Privatleute gewesen, die ihre Dachbodenfunde aufgefrischt und grundhaft gereinigt haben wollten. Sie haben eher ideellen als materiellen Wert für die Menschen und finden sich inzwischen im Wohnraum der Familien.

An der Restauration begeistere sie, immer wieder Neues zu entdecken: „Man sieht den relativ schlechten Zustand eines Objekts und ist enttäuscht. Doch dann beginnt man, arbeitet sich Schicht für Schicht nach vorn und entdeckt völlig neue Malereien, von denen bisher niemand etwas wusste – das fasziniert mich.“

Als größtes Projekt im Unstrut-Hainich-Kreis nennt die Restauratorin den Remter im Kloster Anrode. „Im Remter bin ich mit der kompletten Fassungsuntersuchung beauftragt, in den vergangenen Tagen habe ich damit begonnen, eine Musterachse anzulegen“, sagt Mehler.

Allein könnte die 34-Jährige solch ein großes Vorhaben nicht realisieren. Den Gedanken der Gründung einer Restauratoren-Gemeinschaft trägt sie mit sich, um schlagfertig genug zu sein, solch ein Projekt umzusetzen.

Ans Herz gewachsen ist Natalie Mehler ein Schutzpatron der Feuerwehr, den sie in den vergangenen Monaten einer tiefgründigen Restauration unterzogen hat: St. Florian aus Kloster Zella. Er schmückt dort die Fassade und habe es bitternötig gehabt, erhalten zu werden. Er habe gut zwei Jahrzehnte unter einem Dachvorsprung im Freien gehangen.

Der heilige Florian war nach einem Brand nach Kloster Zella gekommen. Er war seinerzeit an jenem Ort aufgestellt worden, an dem das Feuer ausgebrochen war.

Wenn es die Pandemie-Bestimmungen wieder zulassen, soll er während einer feierlichen Zeremonie zurück an seinen Platz gebracht werden. Dann könnte er laut Mehler wieder einige weitere Jahrzehnte draußen verbringen, denn die Hersteller der Farben und des Restaurationsmaterials würden die Produkte ständig weiterentwickeln, sodass es zumindest aus Sicht der Haltbarkeit wenig Probleme geben sollte.