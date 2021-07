Ein neuer Corona-Fall im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Sieben-Tages-Inzidenz liegt jetzt bei 2.

Weiter ruhig bleibt die Corona-Lage im Landkreis – auch wenn die Sieben-Tages-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut am Donnerstag erstmals wieder auf 2 gestiegen ist. Diesen Wert hatte sie zuletzt am 6. Juli, danach blieb sie stets darunter. Ursache ist ein neuer Infektionsfall, der am Mittwoch registriert wurde. Aktuell sind zwei Menschen an Covid-19 erkrankt. Keiner muss stationär behandelt werden. In häuslicher Quarantäne sind derzeit sechs Personen.