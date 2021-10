Im Kulturhistorischen Museum in Mühlhausen gibt es zwei Führungen zum jüdischen Leben in der Stadt.

Einblicke in jüdische Kultur in Mühlhausen

Mühlhausen. Fünf Mühlhäuser Angebote zu den jüdisch-israelischen Kulturtagen.

Mit fünf Veranstaltungen ist Mühlhausen an den 29. Thüringer Tagen jüdisch-israelischer Kultur beteiligt. Sie starten mit einem landesweiten Programm am Donnerstag, 21. Oktober, die Eröffnung ist in Erfurt. Am selben Tag beginnt um 14 Uhr im Kulturhistorischen Museum eine Führung, die sich mit jüdischem Leben in Mühlhausen beschäftigt. Dazu gehört auch ein kurzer Ausflug an den Lindenbühl, wo ein ehemaliges Wohnhaus einer jüdischen Familie steht. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon: 03601 / 85660.

Am 4. November gibt es um 19 Uhr im 3K-Theater „Schlamassel“ zu sehen, ein amüsantes Stück um den Erfurter Hochzeitsring, der herausragender Teil eines 1998 entdeckten Schatzes ist. Am 6. November gastiert um 19.30 Uhr in der Rathaushalle die jüdisch-spanische Sängerin Yael Badash.

Am 11. November folgt um 19 Uhr im 3K-Theater ein Auftritt des Misrach-Ensembles. Zu hören ist das Programm „Jontefdike Teg“, in dem die Thüringer Musiker das jüdische Jahr und seine Feiertage in Liedern vorstellen – ausgehend vom allwöchentlichen Schabbat bis zum Neujahrsfest. Den Abschluss bildet am 21. November um 14 Uhr wieder eine Führung zum jüdischen Leben im Kulturhistorischen Museum.

Das gesamte Programm, Preise und Karten gibt es unter www.juedische-kulturtage-thueringen.de