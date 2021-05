Nichts für die Hosentasche war die Beute von Einbrechern in Bad Langensalza.

Einbrecher beschaffen sich in Bad Langensalza Waschmaschine

Bad Langensalza. Schwere Beute schleppten Einbrecher in Bad Langensalza weg.

Wegen der pandemiebedingt geschlossenen Technikmärkte sind Unbekannte in Bad Langensalza offenbar auf eine alternative Beschaffung von Haushaltsgeräten umgestiegen: In der Nacht zu Mittwoch, 5. Mai, stahlen sie eine Waschmaschine aus dem Technikraum eines Mehrfamilienhauses in der Thamsbrücker Straße. Offensichtlich brachen die Täter die Tür zum Technikraum auf und nahmen die Maschine der Marke Siemens mit.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter Telefon: 03603/83 10 entgegen.