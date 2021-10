Einbrecher in Mühlhäuser Kirche

Mühlhausen. Die Polizei sicherte mit einem Hund die Spuren.

In der Nacht von Montag zu Dienstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in die Katholische Kirche St. Josef in der Waidstraße in Mühlhausen. Dabei überstiegen der oder die Täter laut Polizei die Umzäunung und zerstörten ein Fenster zum Altarraum.

In der Kirche hatten es die Einbrecher offensichtlich auf den Opferstock abgesehen. Dieser war verschoben worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge erbeuteten die Täter nichts. Sie ließen neben den Beschädigungen und einem umgeworfenen Taufständer ihr benutztes Werkzeug zurück.

Die Kriminalpolizei sicherte am Dienstag Spuren, ein Spezialhund kam zum Einsatz. Bislang gibt es noch keine Täterhinweise. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

