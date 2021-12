Einbrecher klauen in Bad Langensalza Kabel und hinterlassen Schaden von 9000 Euro

Bad Langensalza. Außerdem fährt ein ein Dacia-Fahrer eine Laterne um. Die Meldungen der Polizei für den Unstrut-Hainich-Kreis.

Einbrecher klauen Kabel und hinterlassen Schaden von 9000 Euro

Donnerstag entdeckten die Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Tennstedter Straße in Bad Langensalza den Diebstahl von Elektrokabel. Unbekannte waren nach Angaben der Polizei gewaltsam in das Haus, das sich derzeit im Umbau befindet, eingedrungen. Mit dem Kabel, dass bereits zum Einbau angeliefert worden war, verschwanden die Täter.

Alte Schränke im Haus hatten sie durchwühlt, fanden aber scheinbar nichts Brauchbares. Der Schaden wird auf ca. 9000 Euro geschätzt. Wann genau der Diebstahl erfolgte, ist noch unklar. Der Zeitraum erstreckt sich vom 1. November bis 2. Dezember. Wem in dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Haus aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza zu melden.

Laterne umgefahren

Ein 34-jähriger Autofahrer fuhr am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der Straße Vor der Mühle in Wiegleben. Beim Bremsen geriet er mit seinem Dacia auf der schlammverschmutzten Straße ins Rutschen und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Die Laterne kippte um. Die Verantwortlichen der Stadtwerke und die Feuerwehr sicherten die Laterne. Der Dacia musste abgeschleppt werden.

